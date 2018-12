Im ehemaligen Mundart in der Wiener Innenstadt geht es ab sofort mexikanisch zu – mit Latino-Fast-Food von Tacos bis Burritos.

THEMEN:

November: nicht die schönste Jahreszeit in Wien. Das Grau-in-Grau, bevor überall der Weihnachtswahnsinn ausbricht, ist nur schwer verdaulich. Ein neues Innenstadtlokal will dagegen etwas tun. Mit rasant bunten Tischdecken, Latinomusik und mexikanischem Essen.

© Susanne Jelinek

So ganz neu kommt einem ein Besuch in der Taco Tante aber nicht vor. Bis vor Kurzem war zwischen Bettelstudent und Bettel-Alm das Mundart zu Hause. Das schicke Interieur des Vorgängerlokals wurde nur leicht adaptiert. So strahlt das Geländer nun in Knallrot, die Lampenschirme über der Bar leuchten im südamerikanisch anmutenden Design von Montes & Clark. Wer das Lokal von früher kennt, wird allerdings das Gefühl nicht los, man habe dem Laden einfach einen Sombrero übergestülpt.

© Susanne Jelinek

Essenstechnisch stehen die Zeichen auf Fast Food à la Mexiko. So gibt es etwa Tacos mit Guacamole, eingelegten Zwiebeln und Koriander, darauf kommen Pulled Beef, mariniertes Schwein oder Hühnchen (ab 7,80 Euro für vier Stück). Gäste mit größerem Hunger ordern Burritos mit Reis, Bohnenmus und den oben bereits aufgezählten Zutaten (ab 7,80 Euro).

© Susanne Jelinek

Snacktechnisch dürfen die unvermeidlichen (zwar nicht mexikanischen, aber wer will das schon so eng sehen) Süßkartoffelpommes nicht fehlen (vier Euro). Und wer ein Stück Zahnseide mithat, könnte auch die Maiskolben mit Queso und Chipotle-Mayo ordern (4,80 Euro). Alles in allem ein ganz lustiger Laden, der dem alteingesessenen Mexikaner gegenüber, dem Salud, aber wohl keine Konkurrenz machen wird. Einen etwaig aufkommenden Taco-Gusto beim Weggehen kann man hier aber getrost schnell stillen.

© Susanne Jelinek

Taco Tante

Johannesgasse 12

1010 Wien

Mo. bis Sa. 12–0 Uhr

0664 88430196

tacotante.at

© Susanne Jelinek