Die Familie Grossauer setzt in ihrem Grazer Streets nicht wie gewohnt auf Steaks, sondern auf internationale Rezepte berühmter Köche.

Mit dem Namen Grossauer verbinden Fleischliebhaber dank der El-Gaucho-Restaurants vor allen Dingen eines: gute Steaks. Im neuesten Lokal der Gastrofamilie spielen diese allerdings nur eine Nebenrolle. Das Streets will die besten Gerichte der Welt nach Graz holen. Genau genommen in die Smart City in Graz-West, ein früheres Industrieviertel, in dem es jetzt noch nicht viel gibt, in dem aber in den nächsten Jahren die Wohnungen wie Schwammerl aus dem Boden schießen werden. Geschickt, sich hier jetzt schon einen Namen zu machen.

© Susanne Jelinek Burger à la Gordon Ramsay oder doch lieber ein Curry?

Weniger geschickt wirkt die selbst so hoch gelegte Latte. Die besten Gerichte der Welt? Keine Frage, das Essen im Streets schmeckt schon gut, aber mit solchen Ansagen schraubt man die Erwartungen halt doch enorm in die Höhe. Was – ganz auf Superlative verzichtend – schon eher zutrifft: Das Streets bietet einen extrem bunt zusammengewürfelten Mix bekannter und weltweit beliebter Speisen. Mit dabei etwa Gordon Ramsays Famous Burger, die Zwiebelsuppe von Paul Bocuse und das mit heißem Öl übergossene Sashimi aus dem Nobu. Dazu Klassiker wie Tom Yam Gung, Spaghetti alla carbonara und Grießnockerlsuppe.

© Susanne Jelinek Sashimi im Nobu-Style

Ähnlich wild geht es auch beim Interieur zu: ein Sammelsurium aus American Diner, orientalischen Ecken und asiatischer Malerei, dazwischen gerahmte Chefjacken berühmter Köche. Das Problem: Es gibt von allem ein bisschen was, das Streets ergibt aber kein rundes Ganzes. Das Gute: Hier findet wohl jeder etwas, das er gerne isst. Im Zweifelsfall etwa Churrasco-Steaks. Die, für die viele sonst in ein El Gaucho gehen.

© Susanne Jelinek Das Interieur ist ein arg bunter Mix

Streets

Waagner-Biro-Straße 109

8020 Graz

Mo. bis Do. 8 bis 24 Uhr, Fr. bis Sa. 8 bis 1 Uhr, So. und Feiertag 9 bis 22 Uhr

0316/57 33 57

streets-graz.at