Die am schönsten verpackten Pitas und Sandwiches der Wiener Innenstadt halten geschmacklich, was ihre Optik verspricht.

THEMEN:

Drei Jahre lang testeten die Brüder Bischoy und Mina Yaney in der Billrothstraße in Wien-Döbling ihre orientalischen Speisen, nun wagten die beiden den Sprung in die Innenstadt. Mit ihrer Oriental Sandwich Bar, kurz O.S.B. genannt, übersiedelten sie in einen ehemaligen Schuhladen in einer kleinen Seitengasse der Rotenturmstraße.

© Susanne Jelinek

Wer den Eingang, so wie ich, nicht auf Anhieb findet: Das Lokal versteckt sich zwischen Hard Rock Café und einem riesigen Baugerüst.

© Susanne Jelinek

An der etwas uneinsichtigen Lage dürfte es auch liegen, dass der mit wunderschönen marokkanischen Fliesen gestaltete Laden noch ein kleiner Geheimtipp für Mittagspausen oder Takeaway-Dinner ist. Das wird sich vermutlich bald ändern, denn wer das Lokal einmal entdeckt hat, kommt fix wieder.

© Susanne Jelinek Frisch gerollt, halb gewonnen

Die Pitas werden vor den Augen der Kundschaft frisch gemacht und sind so flaumig und zugleich knusprig, dass man nicht genug von ihnen bekommen kann. Gefüllt werden sie etwa mit Lammröllchen, gebratenem Rindfleisch oder gegrilltem Huhn, dazu kommen herzhafte orientalische Saucen und knackiges Gemüse. Verpackt wird das Ganze auch noch in dermaßen hübschen Takeaway-Hüllen, dass man versucht ist, ganz vorsichtig zu essen, um nichts anzupatzen und sie als Geschenkboxen wiederverwenden zu können. Gelingt einem aber eh nicht, außer Sie haben mehr Selbstbeherrschung als ich.

© Susanne Jelinek Viel hübscher können Takeaway-Sackerl nicht aussehen ...

© Susanne Jelinek ... Takeaway-Boxen ebenfalls nicht!

Vorgekocht wird übrigens in einer Küche in der Hollandstraße. Von dort aus würden die Brüder irgendwann auch gerne weitere Läden beliefern. Ihr Traum: eine orientalische Sandwich-Kette.

© Susanne Jelinek Neben Pitas gibt es auch diverse Tellergerichte wie diese orientalische Pasta.

Oriental Sandwich Bar

Rotenturmstraße 27

1010 Wien

Täglich 11 bis 24 Uhr

orientalsandwichbar.at