Das Leibnitzer Edelgasthaus Kogel3 macht seine Gäste mit einem Best of Steiermark satt, zufrieden und glücklich. Traum-Ausblick inklusive.

Manches will anständig zelebriert werden. In Sachen Steiermark bedeutet das für mich: Ich verlasse sie niemals, ohne ordentlich viel Backhenderl, Erdäpfel-Vogerlsalat, Kürbiskernöl und Weißwein konsumiert zu haben. Im Idealfall genossen mit kitschig-romantischem Blick auf Weinberge. Ja, ja, ich weiß – ein Einserklischee. Aber nennen Sie es, wie Sie wollen – die Kombi macht hemmungslos glücklich, zufrieden und mit allen Sinnen satt. Und darauf kommt es an.

© Susanne Jelinek

Empfehlenswerte Anlaufstelle, um die Steiermark so klischeetrunken zu feiern: das Kogel3. Das Leibnitzer Edel-Gasthaus schafft den Spagat zwischen ländlich und modern. Zweieinhalb Jahre hat der Komplett-Umbau einer Buschenschank das Gastro-Ehepaar Drennig und Investor Didi Mateschitz gekostet. Das Ergebnis fällt genauso gemütlich wie schick aus. Personal in Tracht, Dielen aus heimeligem Holz, ein wärmender Kamin – dazu elegante Lederstühle, Designlampen und nordisch inspirierte Geschirrelemente.

© Susanne Jelinek Vogerlsalat mit Speck und Kernöl gehört einfach dazu

Was auf den Tellern landet, kann sich ebenfalls sehen, aber vor allem schmecken lassen. Das Backhenderl (10,90 Euro) innen wunderbar zart, außen herrlich knusprig, der Vogerlsalat mit schön viel Speck (6,50 Euro), die Blunznfrühlingsrolle auf würzigem Sauerkraut (6,90 Euro) – da bleiben keine Wünsche offen.

© Susanne Jelinek Traumhaftes Sauerkraut mit Blunznfrühlingsrolle

© Susanne Jelinek Mmmmh, diese Backhenderl!

Bei der Weinbegleitung haben Gäste die Qual der Wahl. Mehr als 9.000, vom Chef ausgewählte Flaschen tummeln sich im Weinkeller. Der perfekte Drüberstreuer ist dann noch die Terrasse. Mit so einer Aussicht ist meine Checkliste für ein gelungenes Steiermark-Wochenende tatsächlich restlos abgehakt.



© Susanne Jelinek Flaumiger Ölkuchen unter Obershaube? Gerne!

Kogel3

Kogelbergstraße 62

8430 Leibnitz

Mi. 16 bis 22 Uhr, Do.

bis Sa. 12 bis 22 Uhr,

So. 10 bis 16 Uhr

03452/74 935

www.kogel3.com