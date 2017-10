Charmante Brunchlocation: In der Turnhalle in einer ehemaligen Erbsenschälfabrik kommen Wiens Frühstückfans sonntags voll auf ihre Kosten.

Es soll Menschen geben, die nicht besonders gerne frühstücken. Gar sieben Prozent der Österreicher sollen die erste Mahlzeit des Tages komplett auslassen. Für Frühstücksfanatiker wie mich unvorstellbar. Wie kommen diese sieben Prozent ohne Kaffee, Butterbrot oder Eierspeise in die Gänge? Womit motivieren sie sich, das warme Bett zu verlassen? Und wie überleben sie bis zum Mittagessen?

© Susanne Jelinek Auf den Teller kommt, worauf man Lust hat

Fragen über Fragen, die sich am besten bei der Mutter aller Frühstücke besprechen lassen – jenem am Sonntag. Viel Zeit, viel Muße, am liebsten mit Freunden und gerne außer Haus, wo sich andere um den frisch gepressten Orangensaft oder das wachsweiche Ei kümmern und man selbst nur einen Auftrag hat: es sich gutgehen zu lassen.

© Susanne Jelinek Außen Backstein, innen Brunchlocation

Wer dieser Art, in den Sonntag zu starten etwas abgewinnen kann, sollte einen baldigen Abstecher in die ehemalige Erbsenschälfabrik Brick-5 planen. Der Name des dort eröffneten Lokals erinnert zwar an Leibesübungen zu Schulzeiten, ich verspreche Ihnen aber, dass Ihre einzige körperliche Betätigung in der Turnhalle der Weg zum Buffet sein wird. Den werden Sie allerdings des Öfteren antreten.

© Susanne Jelinek Hier fehlt kein Fleisch

Ob die Süßkartoffelpfanne mit Zwiebelringen, der Omelettkuchen mit Kürbis und Bergkäse, der geröstete Ofenkarfiol oder die Hummusberge – die laufend gut gefüllte Anrichte hat höchste Anziehungskraft und biegt sich unter den Köstlichkeiten aus Bio-Obst und Gemüseraritäten des Hofkollektivs Waldviertler Eden. Fleischiges gibt es nicht, geht hier aber nicht ab. Vor allem, wenn Sie auch gerne süß frühstücken. Ich sage nur cremige Brownies, Croissants und Waffeln unter Staubzuckerbergen …

© Susanne Jelinek Süßes gefällig?

Turnhalle im Brick-5

Fünfhausgasse 5

1150 Wien

Sonntags 10 bis 15 Uhr

Reservierung unter info@brick-5.at

Pro Person 18 Euro

© Susanne Jelinek