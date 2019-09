Eine glückliche Beziehung ist etwas Schönes. Sie stärkt das Selbstwertgefühl und erzeugt eine insgesamt positive Einstellung. Doch wie kann man sich dieses Hochgefühl über die Jahre erhalten? Wie führt man eine lange und zufriedene Beziehung?

Genau diese Frage haben sich auch Amy Rauer und ihr Forscherteam vom US-amerikanischen College of Education, Health, and Human Sciences gestellt. Gemeinsam erforschten sie, was Paare, die schon lange zusammen sind, richtig gemacht haben könnten.

Befragt wurden ältere Paare, die schon rund 40 Jahre verheiratet sind und jüngere Paare, die im Schnitt neun Jahre zusammen sind. Die Ergebnisse zeigen, dass es vor allem auf die Streitkultur ankommt.

1. Gemeinsame Lösungen finden

So fanden die Forscher heraus, dass ältere Paare dazu neigen, Probleme, die sie besonders beschäftigen, weniger ansprechen und stattdessen über Dinge reden, bei denen sich einfache Lösungen finden lassen. Dieser lösungsorientierte Ansatz bei partnerschaftlichen Diskussionen lohnt sich. Denn in einer Partnerschaft gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, sei die Basis dafür später die komplizierter Themen erfolgreich anzugehen und zu bewältigen.

2. Gelassenheit als Basis

Außerdem schienen ältere Menschen ihre Probleme als grundsätzlich weniger gravierend zu empfinden. Möglicherweise liegt der Schlüssel für eine glückliche Beziehung darin, weniger schwerwiegende Probleme manchmal einfach auf sich beruhen zu lassen.

Darüber streiten alle Paare

© istock images Wenn es darum geht, wie lang eine Beziehung halten wird, kommt es nicht unbedingt darauf an, wie oft man streitet, sondern worüber.



Am meisten diskutierten die Paare das Thema Haushalt, obwohl es bei keiner der Gruppen das drängendste Problem darstellte. Die Wissenschaftlerin Amy Rauer hat eine mögliche Begründung dafür: "Aufgaben neu aufzuteilen ist zwar nicht einfach, hier bieten sich allerdings konkrete Lösungen an als bei anderen Problemen“, sagte sie.

Die Kür: Schwer lösbare Probleme angehen

Über Themen, bei denen es schwieriger ist, sofort eine Lösung zu finden – zum Beispiel bei Intimität oder Gesundheit – sprachen die Paare seltener. „Sich auf andauernde, schwer lösbare Probleme zu fokussieren, kann das Vertrauen der Partner zerstören“, sagte Rauer.

"Wenn Paare dagegen das Gefühl bekommen, dass sie zusammen Lösungen finden können, bekommen sie mehr Selbstvertrauen, die wirklich schwierigeren Probleme anzugehen. Wer mehrere Probleme besprechen will, sollte zuerst versuchen über das einfachere von beiden zu sprechen, bevor man zum Komplizierten übergeht.

Immer cool bleiben

Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie: Ältere Paare diskutieren weniger und nehmen sämtliche Probleme als weniger gravierend wahr. Der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung könnte demnach sein, unterscheiden zu lernen zwischen Problemen, die gelöst werden müssen und solchen, die eigentlich nicht so wichtig sind , um zusammen glücklich zu sein.