Utensilien:

• alte Kinderstrumpfhose

• Schere

• Wollrest für die Augen

• spitze Nadel

• Knöpfe

• Füllwatte

• Gummihundeglocke aus weichem Plastik

• Geschenkfolie

Anleitung:

Eine Klopapierrolle mit Acrylfarbe bemalen. Den abgeschnittenen Ärmel von z.B. einem Jersey-Longsleeves auf den inneren Umfang der Klopapierrolle + Naht, ca. 13 + 2 cm, schneiden und zusammenkleben, so dass ein Schlauch entsteht (wenn man einen schmalen Ärmel hat, kann dieser sogar schon passen). Diesen Schlauch oben in die Innenseite der Klopapierrolle an den Rand kleben.

Die Hundeglocke gut mit Füllwatte umwickeln und in den Fuß der Strumpfhose stopfen. Verknoten. In den mittleren Teil der Schlange nur Füllwatte stopfen und wieder verknoten. Ein Stück, ca. 50 x 70 cm, der Geschenkfolie mit Watte umwickeln und in die Strumpfhose stopfen. Am Ende gut verknoten. Zwei Knöpfe mit einem Wollrest als Augen festnähen.

Dauer: insgesamt ca. 30 min