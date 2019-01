Utensilien:

• 1 Käseschachtel

• Kordel

• zwei Perlen

• große spitze Nadel

• Textilklebeband oder Ducktape

• Acrylfarbe

• Pinsel

• Stock

• Heißkleber

Anleitung:

Die Werbung auf der Käseschachtel entfernen. Es geht leichter, wenn man die Schachtel mit einem Pinsel etwas anfeuchtet.

Käseschachtel gut trocknen lassen und beide Deckel außen mit Acrylfarbe bemalen. Auf der rechten und linken Seite der Schachtel in der Mitte des Randes je ein Loch mit einer spitzen Nadel auf der-selben Höhe stechen. Darin die Perlen an einer Kordel gut festknoten. Dabei sollte die Länge der Kordel so lang sein, dass die Perlen in etwa mittig auf der Schachtel aufschlagen. Die Enden von innen mit Textilklebeband oder Ducktape verkleben.

An der Unterseite der Schachtel ein Loch schneiden. So groß, dass der Stock gerade durchpasst. Diesen am oberen Ende der Schachtel und am unteren Loch mit Heißklebe fixieren. Die Käseschachtel gut verkleben und mit einem Textilband oder Ducktape ringsherum verstärken und verzieren.

Dauer:

insgesamt ca. 1h