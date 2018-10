Wie Katzen wirklich ticken

Was passiert, wenn ich mir auf Youtube ein Katzenvideo ansehe? Und wann mag mich meine Katze ganz besonders gern? Echte Katzenliebhaber werden die Antworten auf diese Fragen bereits kennen. Alle Anderen finden sie in dem Büchlein "Katzen in leiwanden Grafiken".

Hand aufs Herz: Wer bekommt abends den feinen Lachs? Sie oder Ihre Samtpfote? Wer den besten Platz auf der Couch? Und das größte Stück vom Kopfpolster? Clemens Ettenauer (Herausgeber) illustriert mit einem Augenzwinkern, wie uns unsere Stubentiger gekonnt um die Pfote wickeln und welche Tricks sie sonst noch so auf Lager haben, um uns dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen.

1. Katzenvideos auf Youtube

2. Die Katze und das Futter

3. Was uns unsere Katze schenkt

4. Wann uns unsere Katze besonders gern mag

5. Was nur ausgefuchste Katzenhalter schaffen

6. Die Katze und die verschlossene Türe

Das Buch

Noch mehr Grafiken finden Sie in "Katzen in leiwanden Grafiken" von Clemens Ettenauer (Hg.)

Holzbaum Verlag

Softcover, 28 Seiten

5,00 Euro

ISBN 978-3-902980-78-6