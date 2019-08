Die Luftaufnahmen von Drohnen zählen teils zu den spektakulärsten Bildern überhaupt. Beim den "Drone Awards 2019" wurden nun die international besten, eingereichten Bilder ausgezeichnet.

Bereits das zweite Jahr in Folge findet der Fotowettbewerb der "Art Photo Travel Association" nun statt. Es dürfen Fotos von Drohnenbesitzern aus der ganzen Welt eingereicht werden. Heuer haben die Veranstalter über 4.500 Bilder aus 107 Ländern gesichtet und die besten in 6 unterschiedlichen Kategorien (für Amateur-Drohnenfotografie und professionelle Fotografen) ausgezeichnet. Insgesamt erhielten rund 44 Fotografen einen Award. Dabei durften nicht nur klassische Drohnen zum Fotografieren verwendet werden, sondern unter anderem auch Helikopter, Ballons, Raketen, unbemannte Flugobjekte und einige weitere Fluggeräte. Vergeben werden die Auszeichnungen bei der Verleihung im "Teatro dei Rinnovati" in der italienischen Stadt Siena am 26. Oktober.

Schon gewusst? "Drohnen-Taxi" in Österreich getestet

“Fotograf des Jahres” 2019

© Jacek Deneka

Den Preis für den “Fotograf des Jahres” 2019 räumte Jacek Deneka ab, ein Fotograf aus Polen. Er fing auf seinem Bild Cross-Country-Skifahrer bei einem Rennen über 50 Kilometer im polnischen Jakuszyce ein.

Einen Ratgeber über Drohnen-Fotografie finden Sie hier.*

Gewinner der Kategorie "Nature"

© Jeremiasz Gadek

Die "Island of Love" (Insel der Liebe) verschaffte Jeremiasz Gądek den ersten Platz in der Kategorie "Nature". Zu sehen ist eine Baumgruppe in Form eines Herzen inmitten eines blühenden Rapsfeldes.

Zweitplatziertes Foto in der Kategorie "Nature"

© Shihui Liu

Ebenfalls sehenswert ist das zweitplatzierte Foto in dieser Kategorie, es trägt den Titel "Mirror of the Land" (Spiegel des Landes) und wurde von Shihui Liu eingereicht. Abgebildet ist die größte Thermalquelle der USA im Yellowstone National Park, die "Grand Prismatic Spring".



Gewinner der Kategorie "Wildlife"

© Florian Ledoux

Florian Ledoux fotografierte eine Gruppe von Krabbenfresser-Robben auf einer Eisscholle in der Antarktis und machte damit den ersten Platz in dieser Kategorie. Der Name des Fotos "Crabeater Seals on Ice" (Krabbenfresser-Robben auf Eis) ist Programm.

Gewinner der Kategorie "People"

© Khanh Phan

Das Gewinner-Foto dieser Kategorie zeigt drei vietnamesische Frauen beim Waschen von Wasserlilien. Aufgenommen wurde das Bild mit dem Titel "Flowers on the Water" (Blumen auf dem Wasser) von Khanh Phan.

Empfehlung in der Kategorie "People"

© Money Sharma

"Govinda Players" heißt diese farbintensive Luftaufnahme, die vom Fotograf Money Sharma aufgenommen wurde. Govinda ist eine andere Bezeichnung für Krishna, des Avatars der Hindu-Gottheit Vishnu.

Gewinner der Kategorie "Abstract"

© Marc Le Cornu

Die "Infinity Eight" (Unendliche Acht) hat dem Fotograf Marc Le Cornu den ersten Platz in der abstrakten Kategorie gebracht. Zu sehen ist eine von einem Boot im Wasser hinterlassene Spur, die aussieht wie die Zahl Acht.

Gewinner der Kategorie "Sport"

© JoSon

Das Foto mit dem Titel "After the Snow Storm" (Nach dem Schneesturm) gewann in der Kategorie "Sport". Geschossen wurde es von US-Fotograf Jo Son. Er bildete einen einsamen Skifahrer ab, der sich nach einem Schneesturm durch die weiße Einöde kämpft.

Gewinner der Kategorie "Urban"

© George Steinmetz

Der US-amerikanische Naturfotograf George Steinmetz - er ist bekannt für seine Luftaufnahmen mit einem motorisierten Gleitschirm - hat ebenfalls einen Preis abgestaubt. Sein Foto "Beni Isguen" gewann in der Kategorie "Urban". Das Bild zeigt die heilige Stadt Beni Isguen in Algerien von oben.

Empfehlung in der Kategorie "Urban"

© Ming Li

Zu den von der Jury wärmstens empfohlenen Fotos dieser Kategorie zählt die Aufnahme von Ming Li. Das in der chinesischen Provinz Guangdong entstandene Bild zeigt sich kreuzende Autobahnen und Straßen aus der Vogelperspektive.

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.