Liebe Leserinnen und Leser dieses exklusiven Lesezirkels hier - heute habe ich wirklich MEGA geheime Informationen für euch! Wisst ihr, wie Handwerker arbeiten? Nein? Dann wühlt euch einmal durch meine kleine Geschichte, die mir vor ein paar Tagen passiert ist.

Was tut man, wenn einen der Verdacht überfällt, dass aus dem Wasserhahn am Tag gefühlte zwei Liter Wasser tropfen oder die Waschmaschine verweigert - trotz Androhung roher Gewalt - ihren Dienst?

Was tut ihr dann? Richtig, man ruft den Handwerker seines Vertrauens an!

Das tat ich. Auf dem Festnetzanschluss habe ich diesen Mann noch nie erreicht. Also wählte ich seine Mobil-Nummer. Er hob ab und ich jammerte über meine ungezogene Waschmaschine.

Handwerker (im Hintergrund indifferente Geräusche): "Ach Frau Buuuuusch, Sie haben keine Ahnung wiiiiiieeeviiiieeel ich zu tun habe. Ich arbeite 60 Stunden die Woche und komme mit den Angeboten nicht nach. Ich weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist. Sie werden wohl noch etwas warten müssen, ich melde mich."

Da ich blond bin und damit häufig eine gewisse Naivität verbunden wird (Vorsicht, Ironie!): Ich habe dem Mann geglaubt! Und gewartet! Und gewartet!

Drei Tage später sitze ich nachmittags in einem kleinen Café und genieße einen wirklich hervorragenden Palatschinken. Schräg vor mir an einem Tisch sitzt ein Mann mittleren Alters. Er führt ziemlich lautstark Telefonate.



Mann: "Jaja, Herr Müller, ich weiß, Sie warten schon seit einigen Tagen auf mein Angebot für die Reparatur der Heizung. Aber ich habe einfach soooooo viel zu tun. Ich arbeite ohne Pause 60 Stunden die Woche. Aber versprochen, heute Abend bleibe ich extra länger im Büro und morgen in der Früh haben Sie Ihr Angebot. Ich kann Ihnen aber schon mal sagen, wird so zirka 2.000 Euro kosten. Sie wissen ja, 50 Prozent Anzahlung. Machen Sie das doch schon mal, dann haben wir das erledigt, meine Bankverbindung kennen Sie ja" .

Nach dem Telefonat nahm er einen großen Schluck aus seinem Bierglas, lachte sich tot und rief den Nächsten an - dem er exakt das gleiche erzählte. Ich habe sofort meine Sachen gepackt und checke seitdem täglich alle Cafes und Restaurants in meiner Umgebung.

Ich schwöre: Mein Handwerker sitzt da auch irgendwo!! Ich habe bis heute nichts mehr von ihm gehört.

Meine lieben Handerker und Handwerkerinnen, bevor ihr nach dieser kleinen Geschichte fuchsteufelswild werdet - natürlich seid ihr nicht alle so. Ich habe einfach Pech - und meine Waschmaschine geht immer noch nicht :-)

Und jetzt seid ihr dran, liebe Leserinnen und Leser! Wie lange habt ihr auf Handwerker warten müssen? Oder habt ihr gar einen guten Handwerker bei der Hand? Schreibt mir! info@corinnabusch.com

