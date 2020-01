Mit Jahresbeginn überlegen sich viele schon den nächsten Urlaub. Sollte die Entscheidung auf Erholungsurlaub in Österreich gefallen sein, dürfte folgende Auswahl weiterhelfen. Mehr als 950.000 Urlauber haben zu 738 Hotels aus 38 Ländern für den HolidayCheck Award abgestimmt. Das Ergebnis für Österreich: Diese 9 Hotels sind besonders beliebte Highlights.

© Natürlich

1. Natürlich. Hotel mit Charakter (Fiss, Tirol)

Idyllisch auf einer Anhöhe gelegen, sorgt der Gold Award-Gewinner dafür, dass sich Sportbegeisterte und Ski-Fans direkt auf die Skier schwingen wollen. Auch für Urlauber, die es ruhiger angehen lassen möchten, bietet das Hotel die perfekte Kulisse für eine Auszeit vom Alltag. Dank der großen Panoramafenster in den mit Zirbenholz eingerichteten Zimmern werden die Gäste bereits beim Aufwachen mit der Aussicht auf die Bergwelt von Serfaus-Fiss-Ladis begrüßt. Im Wellnessbereich lässt sich der Tag gemütlich ausklingen.

© Hotel Seerose - Rudi Schneeberger

2. Hotel SeeRose (Bodensdorf, Kärnten)

Direkt am Ufer des Ossiacher Sees in Kärnten bietet das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen eine traumhafte Aussicht auf den weitläufigen See. Aktivurlauber erreichen von hier aus in nur wenigen Autominuten das Ski- und Wandergebiet Gerlitzen. Ob nach einem Skitag, einer Lama-Wanderung oder einer Nordic-Blading-Tour – im Wellnessbereich oder in der hauseigenen SeeSauna des Gold Award-Gewinners können die Gäste mit Blick auf die umliegende Berg- und Seenlandschaft entspannen und zu neuen Kräften kommen.

© MuehlbacherRupert GAS

3. Vitalhotel Edelweiss (Neustift im Stubaital, Tirol)

In dem familiären Vier-Sterne-Hotel im Tiroler Stubaital können der Urlauber zur Ruhe kommen und neue Energie tanken. Ob beim Yoga oder Qi Gong mit der hauseigenen Vitaltrainerin oder beim Ski fahren und Wandern in den Stubaier Alpen – bevor es in den 1.200 Quadratmeter großen Spa-Bereich geht, bieten sich jede Menge Gelegenheiten zum Auspowern. Auch die Kleinen finden im Hotel mit einem extra Kinder-Dampfbad und Ponyreiten ausreichend Beschäftigung.

© Musik & Erlebnishotel Pachmair

4. Musik- & Erlebnishotel Pachmair (Uderns, Tirol)

Wer im Urlaub viel Abwechslung braucht, ist hier genau richtig – denn in dem Musik- und Erlebnis-Hotel im Zillertal ist der Name Programm. Tagsüber haben Gäste die Wahl zwischen Skifahren, geführten Wanderungen oder Ausspannen im Wellnessbereich, der über ein beheiztes Freibad und eine Blocksauna verfügt. Abends lassen die Hotelbesitzer mit Live-Musik, Nachtrodeln und romantischen Fackelwanderungen keine Langeweile aufkommen.

© Hotel Schwaigerhof

5. Hotel Schwaigerhof (Schladming, Steiermark)

Urlauber, die trotz Halbpension nicht auf kulinarische Highlights verzichten möchten, werden in dem Vier-Sterne-Hotel nicht enttäuscht. Am Rohrmooser Hochplateau liegt der Gold Award-Gewinner in unmittelbarer Nähe des Skigebiets Schladming-Dachstein. So ist das Hotel ein idealer Startpunkt für zahlreiche Ausflüge und sportliche Aktivitäten, um die Kalorien vom Schlemmen wieder abzutrainieren. Der Wellnessbereich lädt mit In- und Outdoorpool, Sauna und Dampfbad anschließend zum Relaxen ein.

© michael huber I www.huber-fotografie.at

6. Kinderhotel Felben (Mittersill, Salzburg)

Mitten im alpinen Nationalpark „Hohe Tauern“ bietet das Vier-Sterne-Hotel ein Freizeitangebot für die ganze Familie. Kinder können Tiere streicheln, Pony reiten oder sich auf dem 7.000 Quadratmeter großen Spielplatz austoben. Den Erwachsenen stehen Langlaufloipen und ein Golfplatz zur Verfügung. Für alle zusammen gibt es neben dem Wellnessbereich auch Pferdekutsch- und Traktorfahrten.

© MuehlbacherRupert GAS

7. Hotel Schloss Thannegg-Moosheim (Michaealerberg, Steiermark)

Im Turmzimmer nächtigen, im Rittersaal „tafeln“ und edle Tropfen aus einem über 850 Jahre alten Weinkeller kosten – das ist in dem Schlosshotel aus dem Jahre 1150 möglich. Darüber hinaus bringt der Schlossherr den Gästen während einer Märchenstunde oder einer Wanderung durch die Berge des Naturparks von Schladming-Dachstein die über 850-jährige Geschichte des Gold Award-Gewinners näher. Abgerundet wird das einzigartige Urlaubserlebnis mit ausreichend Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten wie Skifahren oder Mountainbiking.

© Gruber Michael 5611 Grossarl 98

8. Hotel Kristall (Großarl, Salzburg)

Ob Wandern, Ski fahren oder eine Kutschfahrt – das Vier-Sterne-Hotel in Großarl verspricht sowohl im Sommer als auch im Winter einen abwechslungsreichen Urlaub im Salzburger Land. Zum Skigebiet Großarl-Dorfgastein sind es keine 300 Meter und im Nationalpark Hohe Tauern können Urlauber die Flora und Fauna der Region kennenlernen. Für die Kinder gibt es eine Go-Kart-Bahn und einen Spielplatz mit einem Streichelzoo. Abends empfängt das Hotel Groß und Klein mit vielfältiger Kulinarik.

© Thermenhof PuchasPLUS

9. Thermenhof PuchasPLUS Loipersdorf (Jennersdorf, Burgenland)

Nur 1.400 Meter von der größten Therme Österreichs entfernt, ist der wiederholte Gold Award-Gewinner die ideale Unterkunft für einen ausgiebigen Erholungsurlaub. Auch für den gesunden Schlaf ist gesorgt: Alle Zimmer der Vier-Sterne-Pension sind Bio-Gesundheitszimmer mit Zirben-Vollholzbetten. Wer Lust auf Bewegung hat, findet in der sanften steirisch-burgenländischen Hügellandschaft ideale Bedingungen zum Wandern, Radeln und Golfen.

