Nichts schöner, als sich an einem heißen Sommertag mit einem Sprung ins kühle Nass erfrischen. Doch wie steht es eigentlich um die Wasserqualität? Die Europäische Umweltagentur hat die Badegewässer in insgesamt 30 europäischen Ländern - darunter einige beliebte Urlaubsdestinationen - unter die Lupe genommen. Das Ergebnis im Überblick.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Österreich Badegewässer spielen, was die Wasserqualität anbelangt, in der oberen Liga mit. Sage und schreibe 97,3 Prozent der Gewässer weisen hierzulande eine ausgezeichnete Qualität auf. Getoppt wird die Alpenrepublik nur noch von Zypern, das mit 99,1 Prozent den ersten Platz im Ranking errungen hat, und Malta, wo 98,9 Gewässer von ausgezeichneter Qualität sind.

Wo die Wasserqualität am besten ist

Zypern Malta Österreich Griechenland Kroatien Lettland Deutschland Portugal Italien Belgien Dänemark Slowenien Spanien

Die Wasserqualität wird Jahr für Jahr von der Europäischen Umweltagentur erhoben. Dieses Mal fanden rund 22.000 Küsten- und Binnenbadestellen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten plus Albanien und der Schweiz Eingang in die Untersuchung. In insgesamt vier Ländern liegt der Anteil an Badestellen mit ausgezeichneter Wasserqualität bei über 95 Prozent. Neben den drei eingangs genannten zählt dazu auch Griechenland, das mit 97 Prozent an vierter Stelle rangiert.

Polen schneidet am schlechtesten ab

Das Schlusslicht in Sachen Wasserqualität bildet Polen. Hier sind gerade einmal 28 Prozent der Badegewässer von ausgezeichneter Qualität. Italien, Frankreich und Spanien wiederum zählen zu jenen drei Ländern, die die höchste Zahl an Badestellen mit mangelhafter Qualität aufweisen. Das spricht nicht gerade für die an sich doch beliebten Urlaubsdestinationen. Neben dem einen oder anderen Ausreißer fällt die Bilanz der Untersuchung aber positiv aus. So haben insgesamt 85 Prozent der Badestellen in ganz Europa die höchsten Anforderungen für ausgezeichnete Wasserqualität erfüllt.

© APA/Christina Uhl

Schmutziges Wasser als Gesundheitsgefahr

Die Verunreinigung von Badegewässern durch Fäkalbakterien stellt eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. "Das Baden an verunreinigten Stränden oder Seen kann zu Erkrankungen führen. Die größten Verschmutzungsquellen sind Abwässer und Wasser von landwirtschaftlichen Betrieben und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese Verschmutzung nimmt bei schweren Regenfällen und Überschwemmungen aufgrund von überlaufenden Abwasserkanälen und Drainagewasser, das in Flüsse und Seen gespült wird, zu", wie es in dem diesjährigen Bericht heißt.