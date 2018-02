Zweijähriger von Futtermaschine in Vorarlberger Stall eingeklemmt

Ein zweieinhalbjähriger Bub ist Dienstagabend in Götzis (Bezirk Feldkirch) im Stall eines Bauernhofes von einer selbstfahrenden Futtermaschine mitgerissen worden, dabei wurde sein Bein eingeklemmt. Der Großvater befreite das Kind, das laut Angaben des Notarztes Quetschungen am Bein erlitt. Das verletzte Kleinkind wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

