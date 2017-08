Zwei Tote und 25 Vermisste nach Erdrutsch in China

Bei einem Erdrutsch in China sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere werden vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereignete sich das Unglück am Montag in Bijie, das zur südwestchinesischen Provinz Guizhou gehört.

Häuser von 34 Familien seien von Geröll und Schlamm getroffen worden. Rettungskräfte zogen vier Menschen lebend aus den Trümmern, zwei weitere konnten nur noch tot geborgen werden. Sommer-Regenfälle lösen in vielen Teilen Chinas immer wieder schwere Überschwemmungen und Erdrutsche mit vielen Opfern aus.