Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen in Wien verletzt

Weil er von einem Hund angesprungen und erschreckt worden war, ist ein 43-jähriger Fußgänger am Freitagabend in der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf die Fahrbahn geraten, von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Eine 29-jährige Frau wurde von einem Auto in der Burggasse niedergestoßen und erlitt Kopfverletzungen.

Die 51-jährige Hundebesitzerin war gegen 19.00 Uhr mit ihrem Tier Gassi, als der ihr auf dem Gehsteig entgegenkommende Mann vor dem angeleinten Tier erschrocken zurückwich. Der 43-Jährige stieß daraufhin seitlich gegen einen vorbeifahrenden Pkw und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt, berichtete die Polizei am Samstag.

Nach Zeugenangaben hatte die 29-Jährige die Fahrbahn in Wien-Neubau zwar bei einem Fußgängerübergang, allerdings bei Rotlicht der Ampel überquert. Die Frau zog sich eine Rissquetschwunde am Kopf und Prellungen zu, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.