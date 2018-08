Zwei Arbeiter im Alter von 44 und 40 Jahren sind am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwerst verletzt worden. Der 44-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, berichtete die Berufsrettung, die mit fünf Teams an Ort und Stelle war. Er wurde intubiert und beatmet.

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt, er musste von den Einsatzkräften zum Transport mit einem Spineboard fixiert werden. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die Männer in Krankenhäuser gebracht.