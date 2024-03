X erhält bald Zahlungslizenz in New York und Kalifornien

Elon Musk treibt den Umbau seiner Social-Media-Plattform X zu einer Art "Allzweck-App" weiter voran. Der Kurznachrichtendienst könnte bald in Kalifornien und New York als Zahlungsdienstleister zugelassen werden, sagte Musk bei der Technologie-, Medien- und Telekommunikationskonferenz von Morgan Stanley.

Seit der Übernahme des früher als Twitter bekannten Unternehmens im Jahr 2022 will der Tesla-Gründer die Plattform ähnlich wie die in China dominierende WeChat-App von Tencent mit Funktionen ausbauen, die über soziale Medien hinausgehen - darunter die Möglichkeit, anderen X-Nutzern Geld zu schicken.

Um den Dienst in den USA anbieten zu können, benötigt X in jedem Bundesstaat eine Lizenz für den Geldtransfer. Musk hat bereits erklärt, dass eine Lizenz in New York und Kalifornien die größten Auswirkungen hätte. Diese bevölkerungsreichen Staaten sind auch für ihre relativ langwierigen Genehmigungsverfahren bekannt. Laut Musk könnte X die begehrte Lizenz in Kalifornien bereits im kommenden Monat erhalten, während die Genehmigung in New York "ein paar Monate entfernt" sei. Einige andere Staaten, darunter Pennsylvania und Utah, haben X bereits Lizenzen für Geldtransfers erteilt.

X denke auch darüber nach, die Anzahl der "Likes" und "Reposts" abzuschaffen, die derzeit für jeden Beitrag sichtbar sind, sagte Musk auf der Konferenz. Diese Informationen könnten die Inhalte auf der Plattform visuell unübersichtlich machen.