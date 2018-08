Wirt wollte nicht zahlen - AK: 3.320 Euro erstritten

Verzicht aufs Urlaubsgeld, oder gar kein Geld - dieser wenig prickelnde Alternative war eine Küchenhilfe ausgesetzt, für die die Arbeiterkammer nach Eigenangaben nun 3.320 Euro erstritten hat. Insgesamt habe der Arbeitnehmer ein halbes Jahr in dem Wirtshaus gearbeitet, wobei er schon zu Beginn nicht richtig angemeldet worden sei.

Laut Kammer hat der Wirt, nachdem es zu einem Gerichtsverfahren kam, "höchst dubiose" Arbeitszeitaufzeichnungen vorgelegt. "Darin wurde die Arbeitszeit des Klägers im besprochenen Zeitraum mit 'Tipp-Ex' überdeckt und drüber das Wort 'URLAUB' eingetragen. Auffällig ist, dass diese Vorgangsweise nur beim Kläger gewählt wurde", so die AK in einer Presseaussendung am Donnerstag.