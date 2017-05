Am Freitag ist in Österreich heuer erstmals die 30-Grad-Marke überschritten worden. Bei föhnigem Südwind wurden kurz nach 14.30 Uhr bei der Wetterstation Wieselburg im Bezirk Scheibbs 30,4 Grad gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Auch auf den Plätzen dahinter lagen Orte aus Föhnregionen an der Nordseite der Alpen. In Waidhofen/Ybbs und Weyer im Bezirk Steyr-Land hatte es um 14.45 Uhr 29,8 Grad, in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs 29,5 Grad.

Im Lauf des Nachmittags wird es laut ZAMG noch etwas wärmer. Wechselhafter und kühler wird das Wochenende, die Höchstwerte liegen dann zwischen 15 und 22 Grad.