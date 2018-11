Wienerin bei Unfall in Tiroler Kletterhalle schwer verletzt

Eine Wienerin hat sich am Montag bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Wörgl (Bezirk Kufstein) in Tirol schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die 31-Jährige aus rund vier Metern Höhe zu Boden gestürzt. Vermutlich waren aufgrund eines Fehlers beim Anbinden des Seils zwei Gummibänder am Klettergurt der Frau gerissen, hieß es.

Die Wienerin kletterte eine Toprope-Route und wurde dabei von ihrem Vater mittels eines sogenannten "Grigri" gesichert. Als die 31-Jährige bereits wieder von ihrem Vater abgelassen wurde, rissen die Gummibänder und die Frau stürzte zu Boden. Beim Aufprall zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.