Nachdem ein Taxifahrer am 30. August in Wien-Floridsdorf eine 24-Jährige sexuell belästigt und bestohlen haben soll, ist der Tatverdächtige am 1. September festgenommen worden. Der 48-Jährige soll in den Jahren 2010 und 2011 zwei weitere Frauen sexuell missbraucht haben, in einem Fall wird dem Mann auch ein Diebstahl angelastet. Die Polizei veröffentlichte am Freitag ein Foto des Verdächtigen.

Beim letzten Opfer handelt es sich um eine Wienerin, die gegen 5.00 Uhr am Schwarzenbergplatz in der Innenstadt in das Taxi des Verdächtigen stieg, um von diesen nach Floridsdorf gebracht zu werden. Während der Fahrt schlief das Opfer ein und erwachte in Strebersdorf, wo der Taxifahrer auf ihr lag und sie begrapschte. Danach soll der 48-Jährige wieder auf dem Fahrersitz Platz genommen und die 24-Jährige zur gewünschten Adresse gebracht haben. Dort fehlte ihr Geld.

Zu den beiden anderen Fällen machte Pressesprecher Daniel Fürst aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben. Die Opfer sollen sich zum Tatzeitpunkt jedenfalls teilweise in einem wehrlosen Zustand befunden haben. Über den Österreicher türkischer Herkunft wurde die Untersuchungshaft verhängt. Nachdem es ist nicht ausgeschlossen ist, dass der Mann weitere Delikte verübt hat, ist über Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht worden. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hösch, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33310 erbeten.