Wiener SPÖ: Szekeres steht für Gesundheitsressort nicht zur Verfügung

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres wird nicht Wiener Gesundheitsstadtrat. Der Kammerchef erteilte Spekulationen am Freitag in einem "Presse"-Vorab-Interview definitiv eine Absage. Er übe seine Tätigkeit als Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer sehr gern aus: "Ich würde viele Kollegen mehr als enttäuschen, wenn ich gehe, und das will ich nicht."

Ob das ein definitives Nein sei, hakt die "Presse" nach. "Ja", antwortet Szekeres. Er sei bisher auch nicht gefragt worden, versicherte er.

In den vergangenen Wochen war der Präsident immer wieder als möglicher Gesundheitsstadtrat im Team des designierten Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) genannt. Dieser braucht jedenfalls einen neuen Ressortchef bzw. eine neue Ressortchefin für dieses krisenanfällige Ressort. Sandra Frauenberger hatte vor gut drei Wochen erklärt, sich mit der Wahl Ludwigs zum Stadtchef am 24. Mai als Stadträtin zurückzuziehen.