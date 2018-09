Wiener schoss mit CO2-Pistole aus Fenster

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Simmering mit einer CO2-Pistole mehrmals aus dem Fenster eines mehrstöckigen Wohnhauses in die Luft geschossen. Nachbarn alarmierten gegen 2.45 Uhr die Polizei, drei Funkstreifen und zwei Wagen der WEGA rückten aus. Die zehn Beamten sperrten die Durchgänge im Innenhof ab und forschten den Schützen aus, erläuterte Polizeisprecher Irina Steiner.

Nach mehrmaligem Klopfen der Beamten öffnete der Mann die Wohnungstür. Er gab zu, trotz eines aufrechten Waffenverbotes, eine CO2-Pistole und einen Pfefferspray gekauft zu haben, beides wurde sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt. Grund für die Aktion nannte er keinen.