Mit Razzien in drei deutschen Bundesländern ist die Polizei erneut gegen sogenannte Reichsbürger vorgegangen. 65 Polizeibeamte und zusätzlich Kräfte der Spezialeinheiten durchsuchten am Donnerstag insgesamt sieben Objekte in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie das bayerische Innenministerium in München mitteilte. In Schweinfurt wurde ein per Haftbefehl gesuchter Reichsbürger gefasst.

Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten den Angaben zufolge zahlreiche Beweismittel - vor allem Datenträger und eine Reihe gefälschter Urkunden wie "Staatsangehörigkeitsausweise" und "Heimatscheine".

Die in etliche Kleingruppen zersplitterten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland und damit auch staatliche Autoritäten wie die Polizei oder Gerichte nicht an. Sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Ein Teil der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter vertritt nach Behördenangaben rechtsextremistische Positionen.