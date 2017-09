Weniger Flüchtlingsankünfte - Timmermans lobt Italien

EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans begrüßt die stark sinkende Zahl von Flüchtlingen in Italien seit Juli.

"Das ist ein großes Resultat, das der effizienten Initiative Italiens und der Regierung Gentiloni zuzuschreiben ist", so Timmermans nach Medienangaben vom Samstag.

Laut Timmermans sollte die freiwillige Rückkehr in die Heimat von Migranten organisiert werden, die sich in Libyen befinden, um von dort aus nach Europa zu gelangen. "Wir haben bereits einen Plan mit dem Niger entwickelt, der zu funktionieren beginnt", so Timmermans in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Der Niederländer sprach sich für die Einrichtung von UNHCR-Flüchtlingslagern aus. Hier sollte bestimmt werden, welchen Personen die legale Einreise nach Europa gewährt werden solle. "Das ist das Modell, das ich bevorzuge. Man schützt die Menschen in den Flüchtlingslagern, man prüft die Anträge und alle EU-Länder verpflichten sich, die Migranten aufzunehmen. Das Problem ist, dass ein großer Prozentsatz derjenigen, die nach Italien reisen, keine Chance auf Flüchtlingsstatus haben, weil sie Wirtschaftsmigranten sind", sagte Timmermanns.

"Wenn die europäischen Länder Einwanderer aus afrikanischen Ländern brauchen, sollten wir mit den afrikanischen Ländern sichere Wege finden, um Migranten nach Europa zu bringen. Wir müssen Visa in den Botschaften europäischer Länder in den Herkunftsländern der Migranten vorsehen", meinte Timmermans.