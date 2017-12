In Wien lässt sich das Christkind Zeit: Die Bewohner der Bundeshauptstadt werden ihre Geschenkseinkäufe heuer später als in den Vorjahren erledigen. 41 Prozent und damit deutlich mehr als 2016 - als dieser Anteil nur 29 Prozent betrug - werden den Großteil der Präsente laut einer Umfrage der Wiener Wirtschaftskammer erst in der zweiten Dezember-Hälfte erstehen.

Zu den Late-Shoppern zählen vor allem die 15- bis 39-jährigen Wiener. Nur 12 Prozent von ihnen haben bereits vor bzw. im November mit dem Einkauf von Weihnachtspräsenten begonnen, hieß es in einer Aussendung.

"Unsere Prognosen werden bestätigt: Die Wiener kaufen heuer wesentlich später Weihnachtsgeschenke. Deshalb kann sich der Handel jetzt auf ein frequenz- und umsatzstarkes Adventwochenende einstellen. Vor allem der Elektro- und Fotohandel sowie der Uhren-und Juwelenhandel rechnen mit einem Ansturm auf die Geschäfte", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Hits am dritten Weihnachtseinkaufswochenende werden etwa Sofortbildkameras oder hochwertige Fernsehgeräte sein. Doch auch auf den Haushalt wird nicht vergessen. Klassische Elektro-Kleingeräte wie Mixer, Wasserkocher, Toaster oder Staubsauger erfreuen sich heuer laut Wirtschaftskammer ebenfalls großer Nachfrage.