Wegen Insolvenz schließen drei Geschäfte in Kremser Innenstadt

Die Insolvenz der Krenneis Gesellschaft m.b.H. & Co. KG bringt ein Geschäftesterben im Zentrum von Krems mit sich, berichtete Creditreform am Donnerstag. Demnach wurde auf Eigenantrag des Unternehmens das Konkursverfahren eröffnet. Dessen drei Geschäfte - "Schlüsselamt" (Geschenkartikel) sowie "Leonardo" und "Sportiv" Herrenmode - sollen geschlossen werden.

Betroffen sind laut dem Gläubigerschutzverband rund 100 Gläubiger und zwölf Dienstnehmer. Die Insolvenzursache liege in immer geringeren Spannen in der Bekleidungsbranche, zunehmender Konkurrenz durch den Online-Handel sowie sinkender Frequenz in der Kremser Fußgängerzone.