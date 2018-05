Warnung vor Ping-Anrufen mit 0088er-Nummern

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) warnt vor sogenannten Ping-Anrufen von Telefonnummern, die mit 00882 (+882) und 00883 (+883) beginnen.

Immer wieder tauchen die Nummern +883-100-100-105 und +883-100-100-106 auf. Diese verbinden in der Regel zu teuren Satelliten-Telefonen, berichtete die RTR am Freitag in einer Aussendung.

"Am besten rufen Sie unbekannte Nummern erst gar nicht zurück. Wenn Ihnen eine Nummer lästig wird, können Sie sie meist direkt aus der Anrufliste heraus sperren", riet Telekom-Regulator Johannes Gungl. "Sie zahlen erst, wenn Sie eine Ping-Nummer zurückrufen und jemand am anderen Ende abhebt." Teilweise erlassen die Betreiber auf Kulanz die Entgelte dafür.

Verdächtige Anrufer können an die neue Meldestelle Rufnummernmissbrauch gesendet werden. Die Ping-Telefonnummern werden unter www.rufnummernmissbrauch.at gesammelt und veröffentlicht.