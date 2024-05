Warhol-Serie erzielt Rekordpreis im Wiener Dorotheum

Mag es das laufende Kafka-Jahr sein oder der allgemeinen Popularität der Pop Art geschuldet sein: Rund 1,09 Millionen Euro erbrachte als Toplos am Donnerstagabend eine Siebdruckserie von Andy Warhol bei der Zeitgenossenauktion im Wiener Dorotheum - Franz Kafka inklusive. In "Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century" hatte Warhol 1980 Künstler und Wissenschafter porträtiert, wobei das Dorotheum nun den bisher höchsten Preis für diese Werkserie erzielte.