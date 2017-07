Waldbrände in Kroatien - Situation in Split entspannt

Die Waldbrand-Situation rund um die Adriametropole Split hat sich am Dienstagabend entspannt. Die Feuer, die in den Vororten der zweitgrößten kroatischen Stadt immer wieder aufflammten, konnten mit Hilfe von Löschflugzeugen unter Kontrolle gebracht werden. Am Abend brannte es nur noch auf dem Berg Mosor, der sich hinter Split erstreckt, wie die Nachrichtenagentur Hina berichtete.

Die Lage in Split sei besser, erklärte ein Feuerwehrkommandant. Der Brand am Mosor gefährde weder Menschen noch Objekte, hieß es. Die Löschflugzeuge, die gute Wetterbedingungen nützten, waren seit dem frühen Morgen ununterbrochen im Einsatz. Am Abend standen auch 380 Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen. Das Ziel der Feuerwehr sei die Brandstellen feucht zu halten und ein Wiederaufleben zu verhindern, hieß es.