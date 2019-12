Vorsorge: So läuft der Check-Up!

Es ist die Angst vor der Diagnose, die viele Menschen vom Arztbesuch abhält. Doch dabei kann gerade die Früherkennung etwaiger Krankheiten Leben retten und die Auslotung individueller Risikofaktoren diese sogar verhindern. Warum also warten? Was Sie bei der Vorsorgeuntersuchung erwartet & warum wir uns nicht zu fürchten brauchen:

THEMEN:

Wer seinen Gesundheitsstatus kennt, lebt Statistiken zufolge nicht nur länger, sondern auch gesünder. Genau deshalb wurde im Jahr 1974 hierzulande die Gesundenuntersuchung eingeführt, die maßgeblich für die gesteigerte Lebenserwartung innerhalb der letzten Jahrzehnte verantwortlich ist und im Juli 2005 an neuste medizinische Standards und wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst wurde. Doch warum nehmen weniger Menschen als berechtigt, am Vorsorgeprogramm, das jedem Menschen mit Wohnsitz in Österreich ab 18 Jahren einmal jährlich kostenlos zur Verfügung steht, teil?

Was wird untersucht?

Die Liste an Ausreden ist lang. Ganz oben: Die Angst vorm Ungewissen. Dabei sollten wir gerade in puncto Gesundheit keine Abstriche machen und brauchen uns insbesondere vor der Vorsorgeuntersuchung nicht zu fürchten. Was Sie erwartet? Im Zuge einer Basisuntersuchung werden etwaige Risikofaktoren ausgelotet und ein individuelles Gesundheitsprofil erstellt. Dabei steht das Gespräch zwischen Arzt und Patienten immer im Fokus einer guten Vorsorgeuntersuchung. Denn anhand der Familiengeschichte und etwaiger Vorerkrankungen lassen sich bereits viele persönliche Risiken ermitteln. Dazu werden Blut, Harn, Bauch, Lunge, Herz, Haut, Wirbelsäule und Zahnfleisch untersucht. Zudem werden Blutdruck und Body-Maß-Index erhoben. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Vorsorgeprogramm ist die frühzeitige Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weltweit die Liste der häufigsten Todesursachen anführen.

© iStock

Individualisierte Medizin

Und doch gleicht keine Vorsorgeuntersuchung der nächsten: Je nach Geschlecht, Alter und individueller Risikofaktoren unterscheiden sich Art und Anzahl der einzelnen Untersuchungen. Liegt der Schwerpunkt der Untersuchung in jungen Jahren (zwischen 18 und 45 Jahren) vor allem auf dem Lebensstil – sprich auf Bewegung und Ernährung –, verändert sich der Fokus mit den Jahren. So werden beispielsweise ab dem 50. Lebensjahr, wenn das Darmkrebsrisiko steigt, eine jährliche Stuhluntersuchung auf Blut sowie alle zehn Jahre eine Darmspiegelung empfohlen. Während Männer ab 45 Jahren an Prostata-Krebs denken sollten, steigt bei Frauen – die ab 18 Jahren am Screening für Gebärmutterhalskrebs teilnehmen können – ab 45 Jahren das Risiko für Brustkrebs. Aus diesem Grund können Frauen zwischen 45 und 69 Jahren seit Juli 2014 alle 24 Monate am spezifizierten Früherkennungsprogramm (Mammografie) teilnehmen.

Vorsorgen statt Nachsorgen

Und da vorsorgen besser ist als heilen, steht vor allem der Erhalt unserer Gesundheit im Mittelpunkt des österreichischen Vorsorgeprogramms. Gerade die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensweise und den Lebensumständen kann helfen, schwerwiegende Zivilisationskrankheiten abzuwenden. Bestimmte Empfehlungen etwa hinsichtlich Ernährung, Bewegung und Rauchen durch den Arzt helfen uns dabei. Zusätzlich sind es spezielle Privatversicherungen, die den Mensch noch weiter in den Fokus der Medizin rücken. So versichert beispielsweise die Merkur Versicherung das Wunder Mensch und versteht den Menschen als eine harmonische Einheit aus Körper, Geist und der Freude am Leben. Diese ganzheitliche Sicht des Wunders Mensch hat die Merkur in den mehr als 200 Jahren ihres Bestehens zu dem gemacht, was sie heute ist: eine der führenden Gesundheitsversicherungen, die ihre Krankenversicherung mit innovativen Vorsorgeprogrammen ergänzt, um die Gesundheit ihrer Versicherten zu erhalten und sie zu einem aktiven, maßvollen Lebensstil zu inspirieren. Nähere Infos unter www.merkur.at.

Übrigens: Für Vorsorge ist es nie zu früh. Tun Sie etwas? Aus Liebe zum Leben. Tut auch nicht weh. Versprochen.

Gesundheitsvorsorge: Für nachhaltige Lebensfreude ohne Pausen.

Bezahlte Anzeige