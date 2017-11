Villacher verkaufte insgesamt 15 Kilogramm Cannabis

Ein 21-jähriger Lokalbesitzer aus Villach soll im großen Stil mit Cannabis gedealt haben. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wird ihm vorgeworfen, von Juli 2015 bis Oktober 2017 rund 15 Kilogramm Cannabis im Wert von 150.000 Euro verkauft zu haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, ihm drohen ein bis 15 Jahre Haft.

Schon im August hatte die Polizei zwei Hauptabnehmer des Tatverdächtigen in Klagenfurt erwischt, sie hatten 250 Gramm Marihuana bei sich. Auch weitere Aussagen von Verdächtigen führten die Ermittler zu dem 21-Jährigen, sagte Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach. Schließlich wurden die Wohnung und das Lokal des Mannes durchsucht - an beiden Orten stellte die Polizei Cannabis sicher. Der Villacher ist teilweise geständig, so Brozek: "Er bestreitet die Menge. Aber schon die Menge, die er eingestanden hat, würde den Strafrahmen nicht ändern."

Die Ermittlungen der Polizei waren vorerst noch nicht abgeschlossen. Unklar war vorerst, woher der 21-Jährige die Drogen hatte, auch zu seinen Abnehmern laufen noch die Ermittlungen.