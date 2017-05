Vier Charles Vögele-Filialen in Österreich bereits umbenannt

Der neue italienische Besitzer des Schweizer Textilhändlers Charles Vögele, der italienische Modekonzern OVS, rechnet bis 2018 mit 130 Filialen mit den Marken OVS und Upim in Österreich. Charles Vögele-Filialen in Wien Stadlau und im Klagenfurter Südpark wurden bereits im April in OVS umgewandelt. Weitere zwei Standorte in Vösendorf und Graz wurden in Upim umbenannt.

Damit wolle man die Reaktion der Kundschaft in Österreich testen, bevor das gesamte Umbenennungsprogramm starte, das bis Ende 2018 abgeschlossen werden soll, teilte OVS der APA mit. Eine ähnliche Strategie werde auch in Deutschland verfolgt.

Konzernziel sei es, bis 2018 ein Netz auf 400 OVS- und Upim-Stores in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien aufzubauen. Danach sollen weitere 20 Standorte in Ungarn eröffnet werden