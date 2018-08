"Vice Austria"-Team wirft das Handtuch

Das "gesamte Team" von "Vice Austria" verlässt das Online-Magazin, teilte Hanna Herbst, stv. Chefredakteurin, Montag via Facebook mit. "Die Richtung, in die VICE gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was VICE für uns all die Jahre ausgemacht hat", begründete sie den Schritt mit Entscheidungen des Mutterkonzerns. Vor allem die "Entmachtung der Landes-Chefredaktionen" sei letztendlich ausschlaggebend gewesen.

Im Juli war bekannt geworden, dass alle deutschsprachigen "Vice"-Ableger ab September von Laura Himmelreich, bisher Chefredakteurin von "Vice" Deutschland, redaktionell geführt werden. "Ohne Autonomie für die österreichische Redaktion", schrieb Herbst am Montag. Das wolle die Redaktion nicht mittragen. Insgesamt reihe sich dieser Schritt ein in eine "knapp einjährige Reihe von Veränderungen", hinter denen man nicht stehen könne.

Laut Herbst gehen neben ihr selbst auch Chefredakteur Markus Lust, die Redakteure Christoph Schattleitner, Tori Reichel, Franz Lichtenegger sowie Frederika Ferkova und Isabella Khom von "Noisey". Managing Editor Verena Bogner hatte in der Vorwoche per Twitter ihren Abgang angekündigt. "Vice Deutschland" erklärte gegenüber dem "Standard", dass das Österreich-Portal redaktionell nicht verkleinert werde. Man suche Nachfolger für die nun abgesprungenen Mitarbeiter.