Verletzter Jannik Sinner lässt Rom aus

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner hat am Samstag seine Absage für das Masters-1000-Turnier in Rom verlautbart. Der Italiener hat sich in Madrid eine Hüftverletzung zugezogen und hatte sich vor seinem Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime aus dem Turnier zurückgezogen. Bereits zuvor hatte mit dem Spanier Carlos Alcaraz ein weiterer Top-3-Spieler für Rom abgesagt.

"Es ist nicht leicht, diese Nachricht zu schreiben, aber nach Gesprächen mit meinen Ärzten und Spezialisten wegen meiner Hüftprobleme, werde ich leider in Rom nicht spielen können", verlautete der 22-jährige Weltranglisten-Zweite via soziale Netzwerke am Samstag. Es mache ihn besonders traurig, weil er gerne wieder vor seinem Heimpublikum angetreten wäre.

Der Südtiroler hofft natürlich, dass er sich bis zu den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris erholen kann.