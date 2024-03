17 Verletzte bei Kreuzfahrtschiff-Unfall in Oberösterreich

Ein bulgarisches Kreuzfahrtschiff ist in der Nacht auf Samstag in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) im Schleusenbereich gegen eine Betonmauer geprallt. 17 der rund 160 Passagiere wurden dabei verletzt, elf in Krankenhäuser gebracht, so erste Informationen der Polizei. Das Schiff war von Bayern Richtung Linz unterwegs, als es offensichtlich kurzzeitig manövrierunfähig war.