Vatikan kritisierte das Klonen von Affen

Der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Kardinal Vincenzo Paglia, hat das Klonexperiment mit zwei Affen in China kritisiert. Nicht alles, was vom wissenschaftlichen Standpunkt her machbar sei, dürfe akzeptiert werden. Das Klonen der beiden Affen sei zwar gelungen, aber unzählige Tiere seien bei den Experimenten geopfert worden, sagte Paglia.

Der Kurienkardinal urgierte eine internationale Diskussion zur Förderung einer menschlichen wissenschaftlichen und technischen Entwicklung. "Wir müssen stets die Folgen unserer Eingriffe in die Natur und die Gefahr von Fehlern im Umgang mit den neuen Erkenntnissen berücksichtigen. Tests mit Tieren sollten nur dann erlaubt werden, wenn es keine anderen Wege zur Akquisition von therapeutischen Instrumenten gibt", kommentierte Paglia.

Der frühere Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, Kardinal Elio Sgreccia, betrachtet die Klonexperimente als Bedrohung für die Zukunft der Menschheit. "Erst das Schaf (Dolly), jetzt die Affen", so Sgreccia im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Die Versuchung, ein solches Experiment bald mit Menschen zu versuchen, sei groß. Das sei "eine Perspektive, die die Kirche natürlich nie gutheißen kann", sagte der Kardinal.