Vater in Kärnten rettet 22 Monate alten Sohn aus heißem Auto

Ein 22 Monate alter Bub ist am Mittwoch in Klagenfurt aus einem versperrten, heißen Auto gerettet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte die Großmutter des Buben das Auto abgestellt, wobei ihr die Tür unabsichtlich zugefallen war. Das Kind blieb im Kindersitz zurück - der Vater des Buben schlug schließlich eine Scheibe mit einem Nothammer ein, er wurde unversehrt geborgen.