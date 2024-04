US-Präsident Biden empfängt Iraks Premier im Weißen Haus

Nach den iranischen Angriffen gegen Israel empfängt US-Präsident Joe Biden den irakischen Ministerpräsidenten Mohammed al-Sudani am Montag zu einem Gespräch im Weißen Haus. Es ist der erste offizielle Besuch in Washington für Al-Sudani, der 2022 an die Spitze seiner Regierung rückte und dabei breite Unterstützung proiranischer Gruppen erhielt.

Bei dem Treffen in der US-Regierungszentrale am Montag dürfte die Rolle der in der Region stationierten US-Truppen ganz oben auf der Agenda stehen. Das Treffen war schon anberaumt, bevor sich die Lage im Nahen Osten derart zuspitzte. Al-Sudani fordert öffentlich den Abzug der rund 2.400 verbliebenen US-Soldaten aus seinem Land. Ein vollständiger Rückzug ist aber nicht im Sinne der US-Regierung, die mit den in der Region stationierten Truppen versucht, den Einfluss des Iran zu begrenzen und proiranische Gruppen abzuschrecken. Nach Darstellung der USA wurden die Drohnen und Raketen beim iranischen Angriff am Samstagabend auch aus Syrien, dem Irak sowie dem Jemen abgefeuert. Gleichzeitig sollen die in der Region stationierten US-Truppen maßgeblich dabei geholfen haben, den Angriff abzuwehren.