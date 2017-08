Unwetter traf Waldviertler Marktgemeinde Vitis

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Sonntagnachmittag die Waldviertler Marktgemeinde Vitis mit voller Wucht getroffen. Hagelkörner mit einer Größe von bis zu 4,5 Zentimeter, Sturm und große Niederschlagsmengen verursachten schwere Schäden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen a.d. Thaya mit.

Im Ortsteil Großrupprechts musste ein Dach, das kurz vor der Fertigstellung stand, provisorisch gedeckt werden. Hagelkörner hatten die Isolierfolie zerstört. Das Wasser drang ein und floss bis in die Wohnräume, berichtete die Feuerwehr. In Kleinschönau und Warnungs stürzten durch den Sturm zahlreiche Bäume um. Eine Landesstraße war für einige Zeit unpassierbar.

In Vitis selbst hat der Hagel an Wohnhäusern und Fahrzeugen laut Bezirksfeuerwehrkommando "enormen Schaden angerichtet". Mit welcher Wucht der Sturm über die Marktgemeinde gezogen war, "lässt sich an den zerstörten Ziegelständern am Lagerhausgelände in Vitis erkennen. Diese wurden einige Meter verschoben, bevor sie umgestürzt und auf die Straße geweht wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand".

Schäden wurden auch aus dem Bezirk Gmünd gemeldet. Die FF Hoheneich wurde auf die Landesstraße Richtung Pürbach gerufen, um mehrere umgestürzte Bäume zu beseitigen. Der eigentliche "Routine-Einsatz" musste jedoch mehrfach unterbrochen werden, weil die Stumböen, Blitzeinschläge sowie Hagel- und Regenfälle die Aufräumungsarbeiten zu gefährlich für die Einsatzkräfte machten.