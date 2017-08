UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Mittwoch die amerikanische Journalistin Alison Smale zur Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation ernannt. Die derzeitige Leiterin des Berliner Büros der Zeitung "The New York Times" war unter anderem auch Büroleiterin der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) für Zentral-und Osteuropa (1983 - 1998) in Wien.

Während ihrer 40-jährigen Karriere als Journalistin war sie auch als AP-Korresponentin in Moskau (1983-1986) und Bonn (1978-1983) tätig. Smale löst die Spanierin Cristina Gallach ab. Vor Gallach hatte der Österreicher Peter Launsky-Tieffenthal, nun Sektionsleiter für Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium, diesen Posten inne.