UN-Vollversammlung stimmt über Srebrenica-Gedenktag ab

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Donnerstag (ab 16.00 Uhr MESZ) über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der einen internationalen Gedenktag zum Völkermord von Srebrenica 1995 einführen würde. Wenn der Entwurf wie erwartet angenommen wird, soll künftig am 11. Juli an den Genozid an 8.000 bosnischen Muslimen erinnert werden. Die serbische Regierung hatte sich dagegen unzufrieden über den Text gezeigt und argumentiert, die Resolution würde die Region spalten.

Bei dem Massaker von Srebrenica im Zuge des Bosnien-Kriegs töteten am 11. Juli und den darauffolgenden Tagen bosnisch-serbische Soldaten 8.000 muslimische Männer und männliche Jugendliche. Frauen, Mädchen und Kinder wurden wiederum in Bussen an die Frontlinie zu dem von der bosniakischen (muslimischen) Armee kontrollierten Gebiet deportiert. Ziel war es, die muslimische Enklave Srebrenica "serbisch" zu machen. Urteile des Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) sowie des Internationalen Gerichtshofs (IGH) haben den Genozid-Charakter des Massakers von Srebrenica juristisch festgestellt.

Der damalige politische Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadžić, und der Kommandant der sogenannten Bosnisch-Serbischen Armee (BSA), Ratko Mladić, wurden vom ICTY zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Im Serbien unter Präsident Aleksandar Vučić und im serbischen Landesteil Bosniens, der Republika Srpska, unter dessen Präsidenten Milorad Dodik ist die Leugnung des Genozids von Srebrenica und die Heroisierung der Täter gewissermaßen Staatspolitik. Vučić argumentiert, die UN-Resolution würde das "serbische Volk" kollektiv verurteilen und brandmarken, was allerdings nicht in der Resolution steht.