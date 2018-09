Erster Herbststurm - Umgestürzter Baum beschädigte Gebäude in Baden

Großen Schaden an einem Mehrparteienhaus und einem geparkten Pkw hat das Sturmtief "Fabienne" Montagfrüh in Baden angerichtet. Der starke Wind entwurzelte einen Baum, der in Richtung des Gebäudes stürzte und dort unter anderem Balkongeländer demolierte sowie die Hausfassade zerkratzte. Nach Angaben des Bezirkskommandos Baden gab es 22 Sturmeinsätze, die 14 Feuerwehren beschäftigten.

Bei dem Baum-Sturz im Ortsteil Weikersdorf entstand laut Feuerwehr erheblicher Schaden am Haus sowie am geparkten Fahrzeug, das vor allem am Heck getroffen wurde. Die Einsatzkräfte zerteilten den abgerissenen Baumstamm mit Motorsägen und entfernten ihn mit einem Ladekran.

Bereits in der Nacht auf Montag war ein Pkw zwischen Karlstein und Raabs (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Windschutzscheibe und A-Säule des Fahrzeugs wurden beschädigt, der Lenker blieb unverletzt, wie das Bezirksfeuerwehrkommando auf seiner Homepage berichtete.