Der US-Plastikdosen-Hersteller Tupperware hat in Europa mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen - für sein Werk in Frankreich ist daher die Party zu Ende. Bis März kommenden Jahres sollen 235 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Firmenleitung am Donnerstag erklärte. Die Fabrik bei Tours südwestlich von Paris sei nicht mehr rentabel, hieß es.

Als Grund nannte Tupperware den sinkenden Absatz für seine Produkte in Europa. Der US-Hersteller hat in der EU noch drei weitere Werke in Belgien, Griechenland und Portugal. Die Überkapazität liege derzeit bei insgesamt 45 Prozent, die französische Fabrik eingeschlossen, sagte ein Sprecher.