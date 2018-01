Türkei verstärkt vor Militäreinsatz Truppen an syrischer Grenze

Angesichts eines angekündigten Militäreinsatzes der Türkei gegen kurdische Milizen in Nordsyrien sind zusätzliche Panzer in die Grenzprovinz Hatay verlegt worden.

Sie sollen die dort stationierten Einheiten verstärken, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Die Truppen seien in "höchster Bereitschaft" für einen Einsatz in der von den kurdischen Milizen YPG kontrollierten Region Afrin im Norden Syriens. Nach Angaben von Anadolu hatte der Nationale Sicherheitsrat am Mittwochabend zudem erklärt, dass "die Türkei die Bildung eines Terrorkorridors und die Gründung einer Terrorarmee direkt neben ihrer Grenze nicht dulden wird und dass diesbezüglich alle nötigen Maßnahmen getroffen werden".

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, türkische Artillerie habe am Donnerstagmorgen erneut Afrin beschossen. Bei dem Angriff auf Ziele in der Nähe der Grenze habe es Sachschaden gegeben.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Sonntag einen Militäreinsatz gegen die YPG in Syrien angekündigt, um die "südliche Grenze vom Terror zu säubern". Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei, die die Regierung bekämpft.