Trump will Unterstützung für UN-Reformen einfordern

Bei einem Treffen in New York will US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach einer Reform der Vereinten Nationen voranbringen.

Bei dem Treffen mit Staats- und Regierungschefs am 18. September soll eine zehn Punkte umfassende Erklärung verabschiedet werden, die konkrete Veränderungen der UNO verlangt.

In dem Papier, das AFP am Freitag vorlag, wird unter anderem ein Ende von Doppel-Zuständigkeiten bei den verschiedenen UNO-Organisationen gefordert. Das Treffen in New York findet einen Tag vor Beginn der jährlichen Generaldebatte der UNO-Vollversammlung statt, an der Trump erstmals teilnimmt. Zu den Schirmherren gehören neben den USA auch Deutschland, Großbritannien sowie zwölf weitere Staaten. Teilnehmen wird auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Guterres selbst hat bereits einen Vorstoß unternommen, die UNO zu reformieren. Seine Vorschläge sollen in den kommenden Wochen von der UNO-Vollversammlung diskutiert werden.

Trump hatte die Vereinten Nationen in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert. So hatte er die UNO im Wahlkampf als ineffektiv und als Verschwender von Steuergeldern kritisiert. Unter anderem hatte er die Organisation als "Club" für Leute bezeichnet, die "Spaß haben" wollten.

Die USA sind der größte Beitragszahler innerhalb der UNO. Sie bestreiten 22 Prozent der laufenden Kosten der UNO und 28,5 Prozent der Kosten der Friedensmissionen.