Trump und Juncker sprachen am Freitag miteinander

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben nach ihrem Treffen am Mittwoch in Washington zuletzt am Freitag miteinander gesprochen, sagte eine Sprecherin der Kommission am Montag.

Zudem seien die Berater beider Seiten in engem Kontakt, um die Verhandlungen im Handelsbereich voranzutreiben,

Bei der gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen sei ganz bewusst die Landwirtschaft und das Thema öffentliche Ausschreibungen ausgeklammert worden, hieß es seitens der Kommission weiter. Juncker selbst hatte am Freitag in einem ARD-Interview gemeint, dass an der Frage der Landwirtschaft die Einigung, den Handelskonflikt zwischen den USA und der EU zu entschärfen, beinahe gescheitert wäre.