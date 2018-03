Trump gibt Entscheidung zu Zöllen heute um 21.30 Uhr bekannt

US-Präsident Donald Trump will seine mit Spannung erwartete Entscheidung zu Schutzzöllen am Abend europäischer Zeit bekanntgeben. Trump kündigte am Donnerstag vor einer Kabinettssitzung an, der Schritt werde auf einem Treffen im Weißen Haus ab 15.30 Uhr (US-Ostküstenzeit; 21.30 Uhr MEZ) erfolgen.

Er bleibe zunächst bei Zöllen von 25 Prozent beziehungsweise zehn Prozent - die bisher genannten Aufschläge für Stahl und Aluminium. Er werde jedoch das Recht haben, sie anzuheben oder zu senken. Sollte eine Vereinbarung mit Kanada und Mexiko erzielt werden, sei es wahrscheinlich, dass sie nicht von den Auflagen betroffen sein würden. Die von Trump angekündigten Zölle haben die Furcht vor einem Handelskrieg geweckt.