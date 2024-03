Trump prophezeit "Blutbad" bei Wahlniederlage

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängern in Ohio radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Und: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."

Der Sprecher der Biden-Kampagne, James Singer, verurteilte Trumps "Blutbad"-Kommentar mit seinem "Extremismus", "seinen Durst nach Rache" und seine "Drohungen zur politischen Gewalt".

Knapp acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in der Gunst der Wähler nahezu gleichauf. Trump konnte den Abstand zu Biden in Meinungsumfragen bei nicht-weißen Wählern verringern. Diese bildeten einen Kernbestandteil von Bidens Koalition, als er Trump im Jahr 2020 besiegte.